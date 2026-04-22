Trabzon'da otomobilin takla attığı kaza kameraya yansıdı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, takla atarak karşı şeride devrilen otomobildeki 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Vakfıkebir ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi mevkisinde seyreden Ali K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dün akşam saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ali K. ile araçta bulunan Hatice K. ve Sibel K, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin takla attıktan sonra bariyeri aşarak karşı şeride devrilmesi yer alıyor.