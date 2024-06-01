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Trabzon'da Sulak Yaylasında Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü

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Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Sulak yaylasında meydana gelen kazada kamyonet takla attı ve sürücü İsmet Demiray hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme devam ediyor.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesine bağlı Sulak yaylasında takla atan kamyonetin sürücüsü İsmet Demiray (54), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Sulak yaylasında meydana geldi. İsmet Demiray'ın kontrolünü yitirdiği 61 ACT 168 plakalı kamyonet takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsmet Demirbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demiray'ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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