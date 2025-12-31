Trabzon'un sokaklarına "estetik dokunuş"

Trabzon Büyükşehir Belediyesince kentin tarihi dokusunu ön plana çıkarmak amacıyla başlatılan doğal mineral ve taş katkılı zemin kaplaması çalışmalarıyla sokaklar yeniden düzenleniyor.

Yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip kentte yürütülen uygulamalar, hem tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıyor hem de geçmişe uyumlu bir sokak kimliği kazandırıyor.

Çalışmalar kapsamında özellikle turizm destinasyonlarının olduğu alanlar, tarihi camiler ve sivil mimari örneklerinin çevresine doğal mineral ve taş katkılı zemin kaplaması olan mineralli parke döşemeleri yapılıyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı alanlarda da Trabzonspor temalı desenler ve tarihi motifler kaldırımlara işleniyor.

Yaklaşık 4 aydır devam eden çalışmalar kapsamında, Ortahisar ilçesinin Fatih Mahallesi Ayasofya Caddesi'nde 2 bin 500, Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'nde 4 bin 900, İnönü Mahallesi Mumcular Sokak'ta 230, Kaymaklı Mahallesi'nde 3 bin 386, Esentepe Mahallesi'nde 3 bin 6, Yomra ilçesinin Sancak Mahallesi Trabzon Caddesi'nde 13 bin 750, Araklı ilçesinin Murat Altuntaş Caddesi'nde 1143, Of ilçesinin İrfanlı Mahallesi Fatih Caddesi'nde ise 3 bin 555 metrekare imalat yapıldı.

"Şehrin cadde ve sokaklarına estetik dokunuşlar yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, şehrin cadde ve sokaklarına estetik dokunuşlar yaptıklarını söyledi.

Söz konusu çalışmaların 18 ilçenin tamamında aralıksız devam edeceğini belirten Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin her köşesinde estetik ve dayanıklı alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız da vatandaşlarımızdan büyük beğeni alıyor. Son 4 ayda birçok mahallemizde önemli imalatlar yaptık. Hedefimiz 18 ilçemizin tamamında bu çalışmaları aralıksız devam ettirmek ve Trabzon'u daha modern bir şehir kimliğine kavuşturmak."

Genç, bu dönüşümün hem görsel açıdan kente değer kattığını hem de uzun ömürlü bir altyapı sunduğunu vurgulayarak, düzenlemeyle sokaklarda simge görseller ve peyzaj düzenlemeleri de yaptıklarını ifade etti.

Trabzonspor temalı desenlerin ve şehrin tarihi motiflerinin kaldırımlara işlendiğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bu sayede vatandaşlar yürürken şehrin kültürel ve sportif simgelerini de görsel olarak deneyimleyebiliyor. Mahalle sakinleri de yapılan düzenlemeleri beğendiklerini, sokakların estetik bir görünüme kavuştuğunu dile getiriyor. Bu kapsamda biz de projeyi şehir kimliğine değer katan bir adım olarak değerlendiriyoruz."

Ahmet Metin Genç, Trabzon sokaklarında artık hem tarihi dokunun hem de modern estetiğin bir arada görülebildiğini sözlerine ekledi.