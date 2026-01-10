Sarıkamış Harekatı Anma Yürüyüşü Yapıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, "6. Geleneksel Sis Dağı Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" yapıldı.

"Biz hep aynı yerdeyiz" sloganıyla ilçenin Hanyanı mevkisinde başlayan yürüyüş, 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar, 350 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Yürüyüşe, Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya Akpınar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Gülay Yüksel, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve öğrenciler katıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua ettiği programda, katılımcılara buğday çorbası ikram edildi.