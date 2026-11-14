Trabzon'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı, polis kaçan zanlıyı arıyor

Trabzon'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı, polis kaçan zanlıyı arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi'nde silahla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralanan kişi, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.
Trabzon'da sokakta silahla vurularak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kemerkaya Mahallesi'nde İ.K. kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA