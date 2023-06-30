Trabzon'da silahla vurulan taksicinin cesedi dere kenarında bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahla vurulan bir taksicinin cesedi dere kenarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset buldu. Yapılan incelemenin ardından, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin A. (52) olduğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İlçede taksi şoförlüğü yapan Hüseyin A'ya ait 61 SY 053 plakalı aracın da camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.