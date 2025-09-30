Haberler

Trabzon'da Sigarayı Bıraktırma Polikliniğine 500'den Fazla Başvuru

Şalpazarı Devlet Hastanesi'nde hizmet veren sigarayı bıraktırma polikliniğine açıldığı günden bu yana 500'ü aşkın başvuru yapıldı. Hastane yetkilileri, vatandaşlara sigarayı bırakma konusunda destek sunmaya devam ediyor.

Trabzon'da, Şalpazarı Devlet Hastanesi bünyesindeki sigarayı bıraktırma polikliniğine, açıldığı günden itibaren 500'ü aşkın başvuru yapıldı.

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Kekeç, AA muhabirine, sigarayı bıraktırma polikliniğinin 7,5 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini söyledi.

Uzm. Dr. Eren Kıdık tarafından verilen hizmetten bugüne kadar birçok vatandaşın yararlandığını vurgulayan Kekeç, söz konusu birime açıldığı günden itibaren 500'ün üzerinde başvuru yapıldığını kaydetti.

Kıdık da sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşların ALO 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden veya ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak Şalpazarı polikliniğinden randevu alabilecekleri belirtti.

Vatandaşların hafta içi mesai saatleri içinde direkt başvuru yapabileceklerine de dikkati çeken Kıdık, "Geç kalmayın. Polikliniğimize gelin ve sigara belasından bir an önce kurtulun." dedi.

