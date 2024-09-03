Trabzon'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gündüz saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokakları su bastı.

Yağış sonrası çok sayıda araç sürücüsü ve vatandaş zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve TİSKİ ekipleri ilçede çalışma başlattı.

Ekiplerce yollar, caddeler temizlenirken, ihtiyaç duyulan noktalarda da temizlik çalışması yürütülüyor.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, AA muhabirine, yağış nedeniyle can kaybı olmadığını, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte su baskınlarına müdahale edip temizlenmesi gereken noktaları temizlemeye devam ettiklerini söyledi.

Araklı, Yomra ve Ortahisar ilçelerindeki bazı noktalarda da şiddetli yağış etkili oldu.