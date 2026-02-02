Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Boztepe Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesine yol açtı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu ve güvenlik güçleri tedbirlerini artırdı. Trabzon Valiliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Trabzon'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Boztepe Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaca müdahale ederken, güvenlik güçleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirleri artırdı.
Öte yandan Trabzon Valiliği, gün içinde sosyal medya hesabından, şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel