Haberler

Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Boztepe Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesine yol açtı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu ve güvenlik güçleri tedbirlerini artırdı. Trabzon Valiliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trabzon'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Boztepe Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaca müdahale ederken, güvenlik güçleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirleri artırdı.

Öte yandan Trabzon Valiliği, gün içinde sosyal medya hesabından, şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

Ambulansı gördüğünde her şey için çok geçti
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu

Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu

Kırmızı kart! Kocaeli'de gol geldi, olanlar oldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...