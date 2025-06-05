Trabzon'da Sel Felaketi: 72 Yaşındaki Adam Aranıyor

Trabzon'da Sel Felaketi: 72 Yaşındaki Adam Aranıyor
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Aydın'ın kaybolduğu bölgedeki sel sularını tahliye çalışmaları ile birlikte intansif olarak aramalara devam ediyor.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta sele kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın'ı (72) arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor. Aydın'ın kaybolmadan önce su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı öğrenildi.

Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

Sağanak sonrası suların çekildiği kentte temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesiminde temizlik ve onarım yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor.

EŞOFMANLARI BULUNDU

Çukur Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Hüseyin Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dün yaptığı çalışmalarda Aydın'ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu. Eşofmanın, Hüseyin Aydın'ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

Öte yandan; Hüseyin Aydın'ın, sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıktığı öğrenilirken, kaybolmadan önce akrabalarından çeşitli aletler istediği bilgisine ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN

Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Aydın'a ait kıyafetlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan aramalar; 279 personel, 73 araç, 15 termal dron ile 12 arama botu ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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