Trabzon'da şehitler anısına fidan dikildi

Trabzon'da şehitler anısına fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi atış alanında "Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bir nefes" temalı fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın milli bir görev olduğunu belirtti.

Şehitlerin vatanın bekası ve milletin huzuru için canlarını feda ettiğini dile getiren Vali Yıldırım, "Dikilen her bir fidan onların bıraktığı mukaddes mirasın bir nişanesidir. Kök saldıkça hatıraları da yaşayacaktır. Medeniyetimizde ağaç rahmetin, bereketin ve sürekliliğin sembolüdür. Bizler de bu bilinçle fidanlarımızı, şehitlerimizin ruhlarına armağan ediyoruz. Kıymetli şehit ailelerimizin sabrı ve duruşu milletimize güç vermektedir. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitler için yapılan duanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutan Vekili Üsteğmen Gökhan Arslan, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Akıntürk, İl Müftüsü İsmail Çiçek, şehit aileleri ve emniyet mensupları katıldı.