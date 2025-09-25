Trabzon'da Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Anısına Münazara Etkinliği Düzenlenecek

Trabzon'da, kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına "Liseler Arası Parlamenter Stil" konulu münazara düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik için protokol imzalandığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hayata geçirilen yarışmada dereceye giren takımlara toplam 81 bin Türk lirası ödül verileceği ifade edildi.

Sinanoğlu'nun fikirleri, yaşam felsefesinden ve "Türkçe giderse Türkiye gider" sözünden ilham alınabilecek yarışmada, birinci takıma 30 bin, ikinci takıma 24 bin, üçüncü takıma 15 bin, dördüncü takıma ise 12 bin Türk lirası ödül verileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkçe'nin kimliğin, milli birlik ve beraberliğin en güçlü temellerinden biri olduğunu vurguladı.

Dilin yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda tarihin, kültürün ve medeniyetin taşıyıcısı olduğuna işaret eden Genç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimizin Türkçe'yi en güzel şekilde kullanmaları, kelime dağarcıklarını geliştirmeleri, kültürel mirasımızı öğrenmeleri ve fikirlerini özgüvenle, sağlam kanıtlarla savunmaları için bu tür projelere sahip çıkmayı bir görev addediyoruz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz, yalnızca bilgiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten düşüncelerini Türkçe'nin berraklığıyla ifade eden, her ortamda dilimizin gücünü ve zenginliğini yansıtan bireyler olsunlar."