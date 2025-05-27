Trabzon'da Park Halindeki Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Trabzon'da Park Halindeki Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, yolcu alma esnasında kayarak şarampole devrilen park halindeki minibüste 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trabzon'da park halindeki minibüsün, yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 61 D 0450 plakalı minibüs sürücüsü Fatih K, Üniversite Mahallesi'nde aracı park ederek yolcu beklemeye başladı.

Sürücüsünün dışarıda bulunduğu sırada aniden hareket eden minibüs, yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan 3 yolcu ile araca binmeye çalıştıkları sırada düşerek yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

Fenerbahçe Başkan adayı Kutlualp: Mourinho'yu...
Anne sütüne ticari yasak! Bakanlık düğmeye bastı

Bakanlığı harekete geçiren ihbar! Satışı resmen yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı

Maydonoz Döner soruşturması bir ünlü zincire daha sıçradı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar

Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.