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Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Demirkapı Mahallesi'nde Ali Cemal Su'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobildeki Ali Muratoğlu (43) olay yerinde, Barış Türkan (45) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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