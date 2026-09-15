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Trabzon'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi gerçekleştirildi

Trabzon'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi gerçekleştirildi
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Trabzon'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla polis ekiplerince okul ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Trabzon'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla polis ekiplerince okul ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci ve öğretmenlerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla kent genelindeki okul ve çevrelerinde denetim ve kontroller yapıldı.

Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi.

Denetimlerde okul çevresinde bulunan kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı.

Öğrencilerin sağlığının korunması ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla okul çevresindeki metruk binalar ile market, büfe ve benzeri işletmeler de kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunularak, öğrenciler ve öğretmenlerin güvenliği ve huzuru için okul ve çevrelerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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