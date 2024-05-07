Trabzon'da öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Zeki Bilge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Acil çağrının önemi ve acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği anlatıldı. Öğrencilere acil durum kılavuzu, kitap ve balon da hediye edildi. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Gezici Kütüphane de öğrenciler tarafından ziyaret edildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi Tanıtım Sorumlusu Canan Aksoy, Zeki Bilge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere, acil çağrının önemini ve acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.
Acil durum kılavuzu dağıtılan öğrencilere kitap ve balon da hediye edildi.
Öte yandan öğrenciler, aynı alanda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Gezici Kütüphaneden de faydalandı.