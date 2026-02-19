Haberler

Trabzon'da çocuklara özel ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ramazan etkinliklerinde Hacivat-Karagöz gösterileri ve yüz boyama gibi aktivitelerle ramazan kültürünü deneyimledi.

Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesince organize edilen ramazan etkinliklerine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Pazarkapı mevkisindeki Hanife Hatun Camisi yanında kurulan "Ramazan Sokağı"ndaki etkinlik çadırını Beşikdüzü Merkez İlkokulu ile Hızırbey Ülkü İlkokulu öğrencilerinin ziyaret ettiği bildirildi.

"Trabzon'da ramazan paylaşınca güzel" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrencilerin, Hacivat-Karagöz gösterileri, yarışmalar ve yüz boyama etkinliklerine katıldığı aktarıldı."

Çocuklara ramazan kültürünü aktarmak, manevi bilinç kazandırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programların yanı sıra yarından itibaren ilçelerde "tekne orucu" etkinlikleri yapılacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Hatice Diler -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme

Sivasspor'a -40 puanlı rakibi karşısında soğuk duş
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme

Sivasspor'a -40 puanlı rakibi karşısında soğuk duş
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Nottingham Forest'tan taraftarına Ramazan ayı uyarısı

Nottingham Forest'ın Ramazan ayı hassasiyeti takdir edilesi