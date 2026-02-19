Trabzon'da çocuklara özel ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi

Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesince organize edilen ramazan etkinliklerine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Pazarkapı mevkisindeki Hanife Hatun Camisi yanında kurulan "Ramazan Sokağı"ndaki etkinlik çadırını Beşikdüzü Merkez İlkokulu ile Hızırbey Ülkü İlkokulu öğrencilerinin ziyaret ettiği bildirildi.

"Trabzon'da ramazan paylaşınca güzel" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrencilerin, Hacivat-Karagöz gösterileri, yarışmalar ve yüz boyama etkinliklerine katıldığı aktarıldı."

Çocuklara ramazan kültürünü aktarmak, manevi bilinç kazandırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programların yanı sıra yarından itibaren ilçelerde "tekne orucu" etkinlikleri yapılacağı da kaydedildi.