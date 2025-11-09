Trabzon'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Mert Eyüboğlu'nun (32) kontrolünü yitirdiği motosiklet boş dükkana girdi. Kazada sürücüsü Eyüboğlu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Eyüboğlu'nun kontrolünü yitirdiği 61 AHP 682 plakalı motosiklet, yol kenarındaki boş bir dükkana daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eyüboğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mert Eyüboğlu, doktorun tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mert Eyüboğlu'nun cenazesi, bugün kılınan ikindi namazının ardından Bostancı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.