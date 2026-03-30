Haberler

Trabzon'da "Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da koruma altındaki 17 kız çocuğu, Türk halk müziği eserlerini seslendirdikleri bir konser verdiler. Etkinlikte, çocukların kültürel değerleri tanıması ve sosyal becerilerini güçlendirmeleri hedeflendi.

Trabzon'da koruma altındaki kız çocuklarından oluşan koro, "Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri" verdi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sümela Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce düzenlenen konserde, 17 kız çocuğu müzik öğretmenleri eşliğinde Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

Konsere, Vali Tahir Şahin'in eşi Cansel Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ve davetliler katıldı.

Mollaoğlu, yaptığı açıklamada, çocukların kültürel değerleri tanımasını amaçladıklarını belirterek, "Özgüvenlerini arttırmalarını, toplulukla uyum içinde çalışmayı deneyimlemelerini ve psiko sosyal destek süreçlerine katkıda bulunarak sosyal becerilerini güçlendirmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

