Önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil yan yattı /Haber eklendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, kaldırım taşına çarparak yan yattı. Sürücü ve arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Faroz Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K.A. (19), ani fren yapan önündeki araca çarpmamak için yönetimindeki 61 KM 160 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu araç, kaldırım taşına çarptı. Yan yatan aracın sürücüsü ile yanındaki arkadaşı kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

