Trabzon'da Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Uzungöl'de ailesiyle gezerken Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh için yapılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, su altı ve karada titiz bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için ekipler çalışıyor.

Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik ediyor.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu al-Nasr, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Yıldırım, ilk gün 96, ikinci gün 88, üçüncü gün 103 kişiyle yapılan aramaların, dün ve bugün ise 90 kişilik ekibin katılımıyla yürütüldüğünü belirtti.

"Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Kendi evladımızı arar gibi arıyoruz. Her santimetrekare titizlikle taranıyor. Ekiplerimiz su altı ve karadan çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde bilgi verdi.

Yıldırım, çalışmalarda DSİ araçlarının kullanıldığını, SAT komandoları, polis ve jandarma dalgıçlarının su altı aramalarına katıldığını kaydederek, debisi yükselen su nedeniyle çalışmaların zorlaştığını da vurguladı.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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