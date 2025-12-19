Haberler

Trabzon'da TİSKİ ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması devam ediyor

Trabzon'da TİSKİ ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ayrıştırılması çalışmalarıyla çevresel riskleri azaltmayı ve mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (TİSKİ) kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ayrıştırılması çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zağnos ve Tabakhane derelerinde başlatılan altyapı yatırımlarının genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Çukurçayır ve Gölçayır mahallelerinde yapımı tamamlanan 1300 metrelik yeni kolektör hattının ardından Aydınlıkevler ve Soğuksu mahallelerinde de kanalizasyon hattı çalışmalarının başladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışmaların planlı bir şekilde sürdüğünü aktardı.

Genç, şunları kaydetti:

"Bölgedeki atık suların tamamı ana kanalizasyon hattına bağlanarak arıtma tesislerine iletilecek. Böylece hem çevresel riskler ortadan kaldırılacak hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılacak. Çalışma süresince yaşanabilecek geçici ulaşım aksaklıklarına karşı kıymetli hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title