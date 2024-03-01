Trabzon'da kamyonetin çarpması sonucu kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Vardarlı Mahallesi'nde A.K'nin kullandığı 61 AK 280 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Saraç'a (54) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 metrelik istinat duvarından düşen Saraç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.