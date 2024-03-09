Trabzon'da Kadın Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Günay Kırımlı, ikamet ettiği binanın merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti. Kırımlı'nın yakınları tarafından çağrılan sağlık ekipleri olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İki çocuk annesi olan Kırımlı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde 53 yaşındaki kadın, merdivenden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Günay Kırımlı, ikamet ettiği binanın 2. katında merdivenden inerken dengesini kaybetti.
Basamaklardan yuvarlanarak kafasını zemine çarpan Kırımlı'nın yakınları, ilk yardım çağırdı.
Olay yerine jandarma ile sevk edilen sağlık ekipleri Kırımlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İki çocuk annesi Günay Kırımlı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kırımlı'nın, komşularıyla ramazan için makarna yapmak üzere üst kattaki daireden malzeme aldığı, inerken dengesini yitirip merdivenden düştüğü ifade edildi.