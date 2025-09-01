Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Trabzon'da düzenlenen operasyonda, fahiş fiyatlarla GSM hatları satan 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 173 hat ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı kişiler adına açılan GSM hatlarını fahiş fiyatlara sattığı tespit edilen şüphelilere ait 10 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, farklı kişiler adına açılarak fahiş fiyatlarla satışa sunulan 173 hat ele geçirildi.
Gözaltına 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
