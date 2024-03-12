Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Konulu Panel Düzenlendi

Güncelleme:

Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif'in milli ve manevi önemi üzerine konuşuldu. Panelde, İstiklal Marşı'nın bağımsızlık ve özgürlük gibi değerleri motive ettiği vurgulandı.

Trabzon'da, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel organize edildi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış bölümünde, manevi ve milli yönleri olan İstiklal Marşı'nın her bir cümlesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlığına düşkün milletlere örnek olduğunu belirten Aşıkkutlu, "İstiklal Marşımızın sözlerine baktığımızda da bağımsızlığı, özgürlüğü, çalışmayı, ümidi, başarıyı motive eden yapısıyla örnek alınabilecek bir metin olduğunu görüyoruz." dedi.

Aşıkkutlu, İstiklal Marşı'nın sadece yazıldığı döneme has olmadığını vurgulayarak, "O gün olduğu kadar bugün de sıcaklığını koruyan bir anlam dünyasına sahiptir. Bugün dünyaya baktığımızda, o olayın öncesine baktığımızda istiklal mücadelemizin şartları ile önemli ölçüde örtüştüğünü görürüz. Bugün halen o mana zenginliği ile bizlere ışık tutmakta ve yeryüzünün herhangi bir yerinde mahrumiyet ve mağduriyet altında bulunan istiklalini kaybetmiş milletlere örnek olabilecek anlam zenginliğine sahiptir." diye konuştu.

Prof. Dr. Bilal Kırımlı'nın yönettiği panelde, Prof. Dr. Suat Ungan "Batı Emperyalizmi Karşısında Mehmet Akif" ve Prof. Dr. Muhammet Muhsin Kalkışım ise "Mehmet Akif ve İdeal Gençlik" başlıklı sunum yaptı.

Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title