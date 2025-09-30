Haberler

Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı Bulundu, Liman Giriş Çıkışlara Kapatıldı

Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı Bulundu, Liman Giriş Çıkışlara Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı nedeniyle liman güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi, incelenmek üzere güvenli bir bölgeye alındı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.

İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'nda denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.

Giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

"Detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir."

Konuyla ilgili sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."

"Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık"

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların, buldukları insansız deniz aracını limana getirdiklerini söyledi.

Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Aksaray'daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Feci kazada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına

Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 246 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Protestolar ülkeyi kaosa sürükledi! Cumhurbaşkanı kabineyi feshetti

Yüzlerce kişi soluğu sokakta aldı, protestolar hükümet devirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari'lerin peşine düştü

Maliye, bu plakaları kullanan Ferrari'lerin peşine düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.