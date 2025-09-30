Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı Bulundu

Haberler

Güncelleme:
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan yabancı menşeli insansız deniz aracıyla ilgili güvenlik önlemleri alındı. Olay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi ve teknik inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle avlanan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracına ilişkin yazılı açılmada bulundu. Açıklamada, "Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


