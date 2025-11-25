Trabzon'da İnşaat Ustasının Trajik Ölümü
Sürmene ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çalışan 59 yaşındaki inşaat ustası Sefer Biber, dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında çalışan Sefer Biber, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilierinin kontrolünde, Biber'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Biber'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
