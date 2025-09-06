Trabzon'da İçme Suyuna Kanalizasyon Karıştı İddiaları Yalanlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (TİSKİ), Akoluk içme suyu ana isale hattındaki arızanın giderildiği belirtildi.

TİSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Trabzon'da içme suyuna kanalizasyon karıştı" iddialarının yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Değirmendere döner kavşağı kısmında 5 Eylül'de başlayan çalışmanın, bugün saat 04.30 itibarıyla tamamlandığı ve yarım saat sonra hatta su verildiği vurgulandı.

Yaklaşık 24 saat süren çalışmalar esnasında şehir genelinde herhangi bir su kesintisi yaşanmadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak söz konusu deplase çalışması sonrası hatta su verilmesiyle çalışmalardan kaynaklı kısa süreli bulanıklık ve koku meydana geldiği tespit edilmiştir. Durum tespit edilir edilmez ekiplerimiz hızlıca harekete geçmiş, ilgili depolarda tahliye ve temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Şu an itibarıyla Akoluk hattı kapatılarak depolar tahliye edilmektedir. Şehrimize Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden temiz ve güvenli su sağlanmaktadır."

Vatandaşların sağlığı ve içme suyu kalitesinin TİSKİ'nin birinci önceliği olduğu belirtilerek, "Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çelik boruya herhangi bir atığın bulaşma ihtimali bulunmamaktadır. Bulanıklık geçici bir durumdur ve suyun içilebilirliğini tehdit edecek bir risk söz konusu değildir. Süreç titizlikle takip edilmekte ve düzenli olarak yaptığımız analizlerde su kalitesini etkileyecek bir bulguya rastlanmamıştır. Analiz sonuçlarında kanalizasyon değerleri sıfır olarak çıkmaktadır." ifadelerine yer verildi.