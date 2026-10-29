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Trabzon’da horonlu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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Trabzon’da horonlu Cumhuriyet Bayramı kutlaması
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TRABZON'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı.

TRABZON'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Metrelerce uzunlukta Türk bayrağının taşındığı törende, öğrencilerin horon gösterisi alkış aldı.

Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Tahir Şahin'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalara, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda devam edildi. Törene Vali Tahir Şahin'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kent protokolü, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Şahin, kutlamalara katılanları selamladı. Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinlikler ve horon gösterileri de beğeniyle izlendi. Kutlamalar, metrelerce uzanan Türk bayrağının açıldığı geçit töreni ve öğrenciler, gaziler, polis ve jandarma teşkilatının yürüyüşüyle sona erdi.

'CUMHURİYETİMİZİN İLELEBET PAYİDAR OLMASINI DİLİYORUM'

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlayan Trabzon Valisi Tahir Şahin, "Tarih, milletlerin yalnızca yaşadıkları hadiselerle değil, o hadiseler karşısında sergiledikleri duruş ve ortaya koydukları mücadeleyle şekillenir. Aziz milletimiz de en çetin dönemlerinde dahi bağımsızlığından, hürriyetinden ve geleceğe dair ideallerinden vazgeçmeyerek tarihin akışına yön vermiştir. Cumhuriyetimizin ilanı, işte bu yüksek iradenin devlet hayatımızdaki en önemli tezahürlerinden biridir. Bugün, bu derin tarihi mirasın 103'üncü yıl dönümünü gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin 103 yıllık şanlı yürüyüşü bizlere göstermiştir ki bu millet, birlik ve beraberliğini koruduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur. Dün istiklalini bütün dünyaya kabul ettiren aziz milletimiz, bugün de aynı inanç, azim ve kararlılıkla istikbalini inşa etmektedir. Bu vesileyle, necip milletimizin, yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehit ve gazilerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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