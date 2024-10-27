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Trabzon'da Hatalı Park Denetimleri Sürüyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, trafik polisleriyle iş birliğinde hatalı park denetimlerini sürdürüyor. Şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, otobüs durakları, engelli geçiş alanları ve kaldırımlara park eden araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, trafik polisleriyle yaptığı hatalı park denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehir genelindeki denetim ve çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, trafik polisleriyle iş birliğinde denetimler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Yapılan çalışmalarda otobüs durakları, engelli geçiş alanları ve kaldırımlara park edilen araçların sahiplerine cezai işlem uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz, şehrimizin paydaş kurumları ile çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın kullanımına açık alanlara araçların park edilerek can güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

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