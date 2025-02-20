MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde MR kabininde kamerayla görüntü aldığı tespit edilen müteahhit firma personelinin hastaneyle ilişiği kesildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde MR çekimi için kabine giren bir hasta, içeride cep telefonu kamerasıyla kayıt yapıldığını fark etti. Hastanın durumu hastane ve emniyet birimlerine bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, inceleme başlattı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İncelemelerde, hastanede müteahhit firma aracılığıyla çalışan personel tarafından MR kabininde kamerayla kayıt alındığı tespit edildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin işine son verildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. "19.02.2025 tarihinde Üniversitemiz Farabi Hastanesi'nde MR çekimi için kabine giren bir hasta, kabinde cep telefonu kamerası ile kayıt yapıldığını fark etmiş ve durumu derhal emniyet birimlerine bildirmiştir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği ve emniyet güçleri tarafından yürütülen titiz inceleme sonucunda, olayın Farabi Hastanesi'nde, müteahhit firma aracılığıyla çalışan bir personel tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Hadisenin ardından ilgili personelin, hastane ile ilişiği derhal kesilmiş ve konu, adli makamlara intikal ettirilmiştir. Üniversitemiz, hasta mahremiyeti ve güvenliğini en üst düzeyde koruma sorumluluğunun bilincinde olup benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.