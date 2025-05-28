Trabzon'da Hafriyat Çalışması Sırasında Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı

Trabzon'da Hafriyat Çalışması Sırasında Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında devrilen kamyonun şoförü Emrullah A. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralı şoförü hastaneye kaldırdı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde hafriyat kaldırma çalışması sırasında şarampole devrilen kamyonun şoförü Emrullah A. yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Araklı ilçesi Değirmencik mevkisinde meydana geldi. Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Emrullah A. yönetimindeki 61 ABU 471 plakalı kamyon, hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında çamurlu yolda kayarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrullah A.'yı kamyondan çıkarıp sedyeye aldı. Yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına Emrullah A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA

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HABER KAMERA: Salim SARIKOÇ/ARAKLI(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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