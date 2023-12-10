Trabzon'da Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç kazasında 2 kişi yaralandı. Araç bariyerlere çarparak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemerkaya Mahallesi mevkisinde, B.T. yönetimindeki 34 BOL 162 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.A, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.