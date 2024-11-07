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Trabzon'da Güvenlik ve Mülki İdare Toplantıları Gerçekleştirildi

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Vali Aziz Yıldırım başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş ile Mülki İdare Amirleri toplantıları düzenlendi. Toplantılarda güvenlik önlemleri ve yürütülen projelerin ilerleyişi değerlendirildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde İl Güvenlik ve Asayiş ile Mülki İdare Amirleri toplantıları gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısına, Vali Aziz Yıldırım başkanlık yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, kaymakamlar, güvenlik yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, Trabzon'da güvenlik önlemleri ve diğer konular istişare edildi.

Vali Yıldırım başkanlığında ayrıca Mülki İdare Amirleri Toplantısı da düzenlendi.

Trabzon'un gelişimini yakından ilgilendiren ve yürütülen diğer projelerin önemine dikkati çeken Yıldırım, devam eden çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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