Üye Girişi
Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gülcemal Dolgu Projesi'nin ikinci etabına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülcemal Dolgu Projesi"nin ikinci etabı olan 500 dönümlük alanda tahkimat çalışmalarına başlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülcemal Dolgu Projesi"nin ikinci etabı olan 500 dönümlük alanda tahkimat çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje alanında gazetecilere, Gülcemal projesiyle ilgili bugün itibarıyla yeni bir süreci başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların denizden daha çok yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, toplam 750-800 dönüm alanının 250 dönümlük kısmının tahkimat işlemlerinin tamamlandığını bildiren Genç, uzunca bir süredir kalan kısmın tahkimatı için gayret ortaya koyduklarını anlattı.

Genç, "Bu işi bu dönem artık Trabzon gündeminden çıkaralım ve Trabzon'da yeni, büyük, denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturalım istedik. Bu düşüncenin sonucu olarak da bugün 'Bismillah' deyip kalan 500 dönüm alanın tahkimatı için Karayollarımızla, bölge müdürümüzle de yakinen bu süreci yürüttük. Bir mutabakatla bugün 500 dönüm alanımızın tahkimat işinin başlangıcını yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Başkan Genç, eş zamanlı yürütülen konsept proje çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Tahkimat işi yürürken bir taraftan da şu anda denizi göremez halde bulunduğumuz, yoldan kot olarak yükselen alanı da düzenleyeceğiz. Ardından da konsept projemizi inşallah burada hayata geçireceğiz. Hemşehrilerimize Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak raylı sistemle beraber hemen ikinci olarak verdiğimiz sözü inşallah bu dönem hayata geçirmek için büyük bir gayreti ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Genç, sürecin yürütülmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

"Trabzon'umuzda biyolojik arıtmanın startını vereceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genç, atık suların teknik drenaj sisteminin bu projeye entegre şekilde sürdürüleceğine dikkati çekerek, "Trabzon'umuzda inşallah bu koku işini de tamamen yok edecek biyolojik arıtmanın startını vereceğiz. Şu anda proje çalışmalarını başlatıyoruz. Bunu da ilk kez buradan ifade edeyim. Trabzon'umuz artık bu drenaj sistemiyle denize ulaşan atık sulardan kurtulacak." diye konuştu.

Genç, biyolojik arıtma yeri konusunda yine proje dahilinde çalıştıklarını belirterek, "İnşallah bu işi de bu dönem kalıcı olarak çözmek istiyoruz. Bunun şehrimize, şehrimizin geleceğine ve tabiata da belki yapacağımız en hayırlı iş olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gülcemal trabzon Çevre Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi? 13 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları... Yalan canlı izle! 12 Ağustos Kanal D Yalan 10. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Derin Sular filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derin Sular filmi ne zaman, nerede çekildi? Derin Sular filmi gerçek mi? King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim? Jack Reacher filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jack Reacher filmi ne zaman, nerede çekildi? Jack Reacher filmi gerçek mi? Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim oldu? King Kong filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? King Kong filmi ne zaman, nerede çekildi? King Kong filmi gerçek mi? 12 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Rekolte ne demek, ne anlama geliyor? Rekolte kelimesi nerelerde kullanılır? Rekolte TDK anlamı nedir? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 12 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Şakayık çiçeği anlamı nedir, neyi temsil eder? Şakayık çiçeği mevsimi ne zaman?
title