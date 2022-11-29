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Geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü

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Geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuk, dayısının park etmeye çalıştığı aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, otomobilini park etmek için geri manevra yapan H.D.B, araçtan inen yeğeni Y.B'yi (2) fark etmedi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Geri gelen aracın altında kalan küçük çocuk, ağır yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Y.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar Trabzon 3. Sayfa Güncel Haberler

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