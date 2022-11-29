Geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü Güncel Haberler Trabzon'da 2 yaşındaki çocuk, dayısının park etmeye çalıştığı aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, otomobilini park etmek için geri manevra yapan H.D.B, araçtan inen yeğeni Y.B'yi (2) fark etmedi. HASTANEDE CAN VERDİ Geri gelen aracın altında kalan küçük çocuk, ağır yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Y.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Ortahisar Trabzon 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.