Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk sunulan törende, çocuk oyunları etkinlikleri gerçekleştirildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde " Gençlik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Çaykara Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt ve personeli, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek'i makamında ziyaret etti.

Çaykara Gençlik Merkezinde düzenlenen geleneksel çocuk oyunları etkinliklerine, Kaymakam Erbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kurt katıldı.

Etkinlikte ilkokul öğrencileri arasında mendil kapmaca, çift ayak atlama ve el değdirerek bayrak koşusu yarışmaları gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri, 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törende verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası Çaykara Gençlik Trabzon Çocuk Yaşam Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title