Trabzon'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
Çaykara ilçesinde düzenlenen şenlikte, öğrenciler geleneksel oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Kaymakam Ali Sapmaz, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen şenlik kapsamında, Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Okulun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, geleneksel oyunları oynadı.
Çocukların oyun oynayarak öğrendiğini belirten Kaymakam Ali Sapmaz, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Şenliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel