Trabzon'da Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmalarda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarından 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel