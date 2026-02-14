Haberler

Trabzon'da fırtınada uçan çatı 4 otomobile zarar verdi

Güncelleme:
Trabzon'un Çaykara ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçurarak park halindeki 4 otomobile zarar verdi. Olay sonrası belediye ekipleri, çatı parçalarını kaldırdı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 4 otomobile zarar verdi.

İlçede aralıklarla etkili olan fırtına, Taşkıran Mahallesi'ndeki bir evin çatısını uçurdu.

Çatı parçalarının üzerine düştüğü park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.

Araçların üzerine düşen çatı parçaları, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Mahallede incelemelerde bulunan Kaymakam Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
