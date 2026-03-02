Trabzon'da "Evde Temizlik Hizmeti" projesiyle 5 bin 616 haneye ulaşıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin "Evde Temizlik Hizmeti" projesiyle 5 bin 616 haneye ulaşıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen "Evde Temizlik Hizmeti" projesinin, temizlik yapmaya gücü yetmeyen yaşlı ve özel gereksinimli bireylere kolaylık sağladığı belirtildi.

Söz konusu hizmetin düzenli olarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, 2024 Nisan'dan itibaren 5 bin 616 hanede temizlik çalışması yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, dezavantajlı vatandaşların yalnız olmadıklarını bilmelerini ve kendilerini değerli hissetmelerini önemsediklerine dikkat çekilerek, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.