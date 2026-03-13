Trabzon'da eşini silahla öldürüp bekçiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u tabancayla öldüren ve müdahale eden bekçiyi yaralayan sanık Ali Eren Somun'un duruşması devam etti. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldüren ve olaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık Ali Eren Somun, "Sinem'i öldürmeye kastım yoktu." ifadesini kullandı.

Sinem Somun'un annesi Derya Topaloğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan da hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da yer aldığı duruşmaya, Sinem Somun'un anneannesi Gülnaz Topaloğlu ve arkadaşları katıldı.

Olay

Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem Somun, 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Ali Somun tarafından evde tabancayla öldürülmüş, olaya müdahale etmeye gelen mahalle bekçisi de ayağından yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan sanık, Sinop'un Akliman mevkisinde kamp kurduğu çadırın içinde yakalanmış, olayda kullandığı tabanca, bir miktar para ve bazı kişisel eşyaları ele geçirilmişti.

Trabzon'a getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
