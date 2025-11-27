Trabzon'da Esentepe Kavşağı'nın yapım çalışmaları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Esentepe Kavşağı'nın trafik akışına önemli katkı sunacağını belirtti.

Genç, Ortahisar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde sürdürülen dönel kavşak çalışmalarını inceledi.

Bölgede doğalgaz ve altyapı çalışmalarının ardından deforme olan kaldırımların yenilendiğini aktaran Genç, "Bu çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Akıllı kavşağımız ile trafik akışı daha düzenli hale gelecek. Çalışmayı tamamlamak üzereyiz, şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kavşak çalışmasında özellikle minibüs duraklarının yerleşim düzenini esas alarak değerlendirme yaptıklarını belirten Genç, "Gerek ulaşım noktasındaki çalışmalarımız gerek kentsel dönüşüm noktasında işe hız verdik. Kıymetli bir işe de vesile oluyoruz. Bu kavşağımıza 1999'da Van'da şehit düşen Asteğmen Umut Karakaş'ın ismini veriyoruz. Allah cennet mekan eylesin. Çalışmalarımız şehrimize ve mahallemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.