Haberler

Trabzon'da "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, engellilik bilinci ve erişilebilirlik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Trabzon'da, "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünce Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Bülbül Arıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında 4. sınıf öğrencileri, KTÜ Öğrenci Kulüpleri ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde çalıştay gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, engelsiz kent anlayışının insanı merkeze alan, eşit katılımı önceleyen şehircilik yaklaşımını gerekli kıldığını belirtti.

KTÜ'de erişilebilirliği stratejik öncelik olarak ele aldıklarını vurgulayan Temiz, yerleşkelerde dezavantajlı bireyler için fiziki erişilebilirlik uygulamaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Katılımcılara, engellilik bilinci ve farkındalık, engelli hakları, katılım ve temsil, erişilebilirlik, dijital çözümler, yaşam kalitesi ile kurumsal strateji ve politikalar hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil