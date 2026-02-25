Trabzon'da "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" düzenlendi

Trabzon'da, "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünce Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Bülbül Arıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında 4. sınıf öğrencileri, KTÜ Öğrenci Kulüpleri ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde çalıştay gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, engelsiz kent anlayışının insanı merkeze alan, eşit katılımı önceleyen şehircilik yaklaşımını gerekli kıldığını belirtti.

KTÜ'de erişilebilirliği stratejik öncelik olarak ele aldıklarını vurgulayan Temiz, yerleşkelerde dezavantajlı bireyler için fiziki erişilebilirlik uygulamaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Katılımcılara, engellilik bilinci ve farkındalık, engelli hakları, katılım ve temsil, erişilebilirlik, dijital çözümler, yaşam kalitesi ile kurumsal strateji ve politikalar hakkında bilgi aktarıldı.