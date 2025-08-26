Trabzon'da Engelsiz Anneler Projesi Tanıtıldı

Trabzon'da, Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneğince hazırlanan "Engelsiz Annelerimiz İstihdamla Buluşuyor Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, bir restoranda düzenlenen programda, engelli olan ve olmayan bireylere eşit şartlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Özel bireylerin annelerinin meşakkatli bir çaba içerisinde olduğunu belirten Öter, "Bu meşakkatli çabanızı bir nebze olsun hafifletmeye vesile olmak istiyoruz. Dernek Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum, Valilik olarak her zaman desteğimizi vereceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehirde yaşayan tüm kesimlerin mutlu olması için çalıştıklarını ifade etti.

Özel bireylere ve ailelerine yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Genç, Otizm Yaşam Merkezi'ni hizmete almak için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman da Trabzon'da bu yıl İçişleri Bakanlığınca kabul gören 12 projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Çakır ise özel bireylerin annelerinin, Ayasofya El Sanatları Merkezi'ndeki kurslarda öğrenecekleri beceriler sayesinde üretime katılacaklarını kaydetti.

Eski AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun da konuşma yaptığı toplantıda, Dernek Başkanı Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e tablo hediye etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği işbirliğinde hayata geçirilen proje ile özel bireylerin annelerine, Ayasofya El Sanatları Merkezi'nde düzenlenen meslek eğitim kurslarında eğitim verilecek.