Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 4 özel bakım merkezinde hizmet sunuluyor

Trabzon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki 4 özel bakım merkezinde vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da müdürlüğe bağlı 4 özel bakım merkezinin faaliyet gösterdiği vurgulanarak, "Müdürlüğümüz denetiminde hizmet veren bu bakım merkezlerimiz alanında ihtisaslaşmış olup 2'si ruhsal, 1'i zihinsel, 1'i de fiziksel engeli bulunan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 307 kişilik 4 kuruluşun tam kapasite hizmet verdiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, engelli bireylerin aile yanından ayrılmadan, gün boyu güvenli bir ortamda sosyal, fiziksel ve zihinsel aktivitelerle yaşam kalitelerini artırmayı, aynı zamanda bakım veren aile bireylerine zaman yaratarak destek olmayı amaçlayan sosyal hizmet kuruluşu olup mevcut durumda 165 engellimize hizmet vermektedir. Bu hizmetten yararlanan engellilerimizden 46'sı aynı zamanda evde bakım yardımı hizmetinden de yararlanmaktadır."

Bakanlık tarafından engelli ve engellinin bakımından sorumlu kişilere Evde Bakım Yardımı Hizmeti sağlandığının da altı çizilen açıklamada, mevcut durumda İl Müdürlüğü bünyesinde 6 bin 161 kişiye evde bakım yardımı hizmeti sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, bakım merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında engelli bireylere ve ailelerine bilgi aktarıldığı da kaydedildi.