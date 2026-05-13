Özel öğrenciler, şenliğe renk kattı

TRABZON'da Engelliler Haftası kapsamında 'Yaşamın İçindeyiz Hep Birlikte' temasıyla düzenlenen Birlikte Yaşam Şenliği'nde; özel gereksinimli öğrenciler ile ilkokul öğrencileri bir araya geldi. Birlikte eğlenip çeşitli etkinliklere katılan çocuklar kaynaşırken, özel öğrencilerin hazırladığı sahne performansları şenliğe renk kattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kent Konseyi iş birliğinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 'Yaşamın İçindeyiz Hep Birlikte' temasıyla 'Birlikte Yaşam Şenliği' düzenlendi. Kent genelindeki özel eğitim okullarının öğrencileri, diğer ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek ortak etkinliklere katıldı. Toplumda farkındalık oluşturmayı, birlik ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte; gün boyunca özel gereksinimli öğrenciler müzik eşliğinde hazırladıkları sahne performansları, halk oyunları ve mehteran gösterilerini sergilerken, kurulan oyun grupları, yüz boyama ve empati parkuruyla farkındalık çalışmaları yapıldı. Eğlenceli aktiviteler ve özel eğitim öğrencilerinin sahne gösterileri, şenliğe renk kattı.

'BUGÜN BURASI FARKINDALIK KOKACAK'

Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Savaş Yol, özel gereksinimli öğrencilerin azimle sahne performanslarına hazırlandıklarını belirterek, "Bugün, burada aslında ikincisi yapılan Birlikte Yaşam Şenliği'ni gerçekleştiriyoruz. Ortahisar ve Yomra ilçesinde bulunan özel eğitim, işitme ve uygulama okullarının öğrencilerinin sahne performansları olacak. Otizm, Down sendromlu ve görme engelli öğrencilerin kişisel gösterileri olacak. Spor müsabakaları, el emeği göz nurundan oluşan ürünlerin yer aldığı stantlar var da var. Gün boyu burada vakit geçirilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umarım geleneksel hale gelir. Bir nevi bugün burası farkındalık kokacak" dedi.

'HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR TOPLUM OLUŞTURABİLİRİZ'

Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Müzik Öğretmeni Nazlı Gözey, engelli bireylerin hayatın içinde olduğunu göstermeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bugün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda, 'Hep Birlikte Yaşamın İçindeyiz' diyerek etkinlikte buluştuk. Etkinliğin en büyük amacı; özel gereksinimli bireylerin, hayatın dışında değil aslında tam merkezinde olduğunu göstermektir. 13 yıldır özel gereksinimli bireylerle çalışıyorum. Her bir öğrencinin azmi ve hayata tutunuşu, bizleri her geçen gün motive ediyor. Trabzon'da özel gereksinimli bireylerden oluşan bir mehteran ekibi oluşturduk. Ekiple il çapında pek çok etkinliğe katıldık hatta gerçek mehteran takımıyla da sahne aldık. Bu bizim için bir onurdur. Öğrencilerimizin emeğine ve çabasına şahitlik etmek bizi çok mutlu ediyor. Toplum olarak en büyük sorumluluğumuz; farklılıkları birer engel değil de hayatın zenginliği olarak kavrayabilmektir. Aileler, yalnız olmadıklarını hissettikleri zaman her birimiz için hayat daha anlaşılır oluyor. Hep birlikte daha kapsayıcı duyarlı ve daha güçlü bir toplum oluşturabiliriz" diye konuştu.

'BİZLER İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ'

Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclis Başkan Yardımcısı Süheyla Kuvvet de otizmli çocuğunun sahne performansının gurur verici olduğunu söyleyerek, "23 yaşında otizmli bir evladım var. Özel bir çocuk annesi olarak; şu sahnedeki performanslarını görmek bizler için çok gurur verici oluyor. Bu aşamalarda öğretmenlerimizin destekleriyle çocukların ne kadar özverili çalışmaya dayalı olduğunu görebiliyoruz. 'İmkansız, benim çocuğum yapamaz' diye bir şey yok. Birçok çocuğumuz sahne performansı için hazırlandı. Bu etkinliklerle duyarlılık artıyor ve empati kuruluyor. Birlikte dayanışma içinde olmak güvende hissettiriyor" dedi.

HABER-KAMERA: Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı