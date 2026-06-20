Haberler

Trabzon'da dolmuşta çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde içinde yolcu bulunmayan bir dolmuşta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, yangın anı cep telefonuyla kaydedildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dolmuşta çıkan yangın hasara neden oldu.

Konaklar Mahallesi'nde içinde yolcu olmayan 61 D 1388 plakalı dolmuşta yangın çıktı.

Durumu fark ederek araçtan inen şoförün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara neden oldu.

Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ertuğrul Baştan
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Galatasaray maçı bileti' ölümün kıyısından aldı

"Galatasaray maçı bileti" ölümün kıyısından aldı
Maske ile kötü koku yayılan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Eve maskeyle giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
O ağrıyı sakın hafife almayın! Kalp krizinin belirtisi olabilir

O ağrıyı sakın hafife almayın! Kalp krizinin belirtisi olabilir
Nişanlı dehşetinde öldürülen baba ve kız yan yana defnedildi

Nişanlı dehşetinde can veren baba ve kız yan yana defnedildi
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık

İBB yöneticisini kaçıran tetikçi ifadesinde döküldü! Korkunç detaylar